- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Catalin Bucur a intampinat dificultați la proba de viteza și atenție distributiva. Iata cum s-au descurcat cei doi in aceasta seara!

- Proba solicitanta psihic pentru fete, ieri seara, la Power Couple Romania – La bine și la greu! Concurentele și-au ghidat partenerii, care au șofat legați la ochi, urmand traseul plin de obstacole din poligon. La finalul zilei, soții Iacob au fost propuși spre eliminare, proba decisiva urmand in aceasta…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Radu Siffredi a fost cel de al doilea concurent care nu are permis de conducere, și care tocmai, de aceea, a primit un bonus de 5 minute in plus la aceasta proba. Iata cum s-au descurcat tanarul și partenera…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In cea de a treia ediție, telespectatorii au putut observa ce cuplu s-a situat pe ultimul loc la proba decisiva, dar și care cuplu a parasit marea competiție.

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In cea de a doua ediție de astazi, telespectatorii au putut observa cum a decurs cea de a doua proba a competiției, acolo unde baieții au fost nevoiți sa suporte durerile nașterii.…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 26 decembrie 2023, Sanziana Negru și Laura Giurcanu au trait o surpriza de neuitat la autostop, dupa ce au dat peste un cuplu de romani. Alți doi concurenți au primit de la Irina Fodor cutia care ii pune in pericol…

- Dennis Man (25 de ani), introdus in minutul 62, și Valentin Mihaila, folosit titular pana in minutul 70, au avut evoluții apreciate in presa italiana. „Man a intrat cel mai bine in meci dintre rezerve. A fost unicul capabil sa aprinda lumina in repriza secunda”, a scris agenția Parmalive.com. Care a…

- Catalin Bordea a vorbit pentru prima data la Xtra Night Show despre cum a fost pentru el divorțul prin care a trecut. Juratul de la iUmor a marturisit ca a aflat despre relația soției sale din presa, cu doua ore inainte de a se face public subiectul. Cine l-a sunat.