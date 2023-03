Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Doi tineri, in varsta de 32, respectiv 35 de ani, au scapat cu viața dintr-un eveniment rutier produs, ieri dimineața, pe DN1, la ieșirea din Azuga. Puțin dupa ora 10.00, duminica dimineața, un brad de dimensiuni impresionante, 15 metri inalțime și circa 70 de centimetri grosime, s-a prabușit…

- Berbec Unii prieteni vor dori sa te intalneasca la sfarsitul acestei saptamani. Pe de o parte, este minunat, pentru ca poti afla subiecte interesante sau poti schimba pareri cu oameni de buna calitate. Insa, exista un risc, pe de alta parte, de a vorbi prea mult si de a gafa serios pe teme cunoscute…

- Sa visezi un accident poate fi tulburator pentru oricine. Totuși, visele despre accidente nu sunt intotdeauna coșmaruri, ele pot avea numeroase interpretari, in funcție de contextul visului. Descopera ce inseamna cand visezi un accident.Ce inseamna cand visezi un accidentAccidentul in vise simbolizeaza…

- Primul an de scoala vine cu schimbari capitale in viata copilului si a parintilor sai, iar acomodarea la noua rutina si la cerintele sistemului de invatamant se poate dovedi o provocare greu de gestionat. Scoala si societatea romaneasca pun mare accent pe achizitiile cognitive, iar inteligenta emotionala…

- Giorgiana Radu-Avramescu Ni se pare uneori ca viata-i prea trista. Ca fericirea semenilor o pune in umbra pe a noastra. Ni se pare ca iubirea ce-o primim nu-i pe masura celei daruite de noi. Ca imbratișarile ce ni se dau n-au intensitatea și sinceritatea celor pe care la randu-ne le oferim. De prea…

- Geanina Ilieș, in varsta de 36 de ani, a reușit de-alungul timpului sa iși mențina silueta impecabila, iar acum, vedeta a dezvaluit micile ei secrete. Geanina Ilieș marturisește ca se menține cat mai sanatoasa psihic și duce o viața liniștita. „Nu fac mari eforturi pentru a arata așa. Ține foarte mult…

- Tragedie aviatica in Nepal! Un avion cu 72 de persoane la bord s-a prabușit! Cel puțin 40 de oameni si-au pierdut viata duminica. Aeronava s-a prabușit intre vechiul aeroport și Aeroportul Internațional Pokhara. Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata duminica din cauza prabusirii unui avion de…

- Gheboasa sau Gavriș Gabriel, numele lui din buletin, a devenit cunoscut publicului larg dupa ce a aparut la Survivor Romania 2023. Are 21 de ani, e artist și e originar din Targoviște. Tanarul are o poveste de viața impresionanta, el a ajuns in plasament. In urma cu cateva saptamana, Gheboasa a fost…