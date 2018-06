Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a facut dezvaluiri din relația sa cu sportivul austriac Felix Baumgartner. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu se iubește de peste trei ani cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner . Cei doi se ințeleg perfect, deși cea supranumita diva de la Monaco susține ca nu formeaza…

- Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a facut declarații despre ex-partenerul de viața. Aceasta a oferit detalii despre partaj. In luna iunie a anului trecut, Roxana Ciuhulescu a decis sa puna capat mariajului cu Mihai Ivanescu . Cei doi au impreuna o fiica, Ana Cleopatra. In luna martie…

- Andreea Marin este fericita și traieste in prezent o poveste de dragoste. Vedeta deschiște despre asta, dar si despre stilul de viata pe care il are in ultima perioada, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu“, de la Antena Stars, filmata chiar in casa vedetei.

- Mara Banica, noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Daniel Ionașcu. Mara Banica a mers sa-l viziteze in spital pe bunul ei prieten și coleg, Daniel Ionașcu. Vedeta i-a transmis toate urarile de bine din partea fanilor și, in timpul intalnirii, cei doi s-au lasat fotografiați. Știind cat de ingrijorați…

- Roxana Ciuhulescu, despre relația cu fostul soț, tatal fetiței sale, Ana. Fosta prezentatoare este insarcinata pentru a doua oara, iar in urma cu doar cateva zile, s-a casatorit civil cu barbatul care a cucerit-o definitiv. Vedeta a recunoscut ca fiica ei a fost suparata atunci cand a aflat ca va avea…

- Roxana Ciuhulescu, cununie in balerini pentru a nu fi mult mai inalta decat sotul Roxana Ciuhulescu a divortat de Mihai Ivanescu vara trecuta, dupa zece ani de casnicie, si dupa o perioada pe care a descris-o drept foarte nefericita in care a “suferit ca un caine” si a redescoperit dragostea si respectul…

- Roxana Ciuhulescu a atras toate privirile la cununia sa civila. Vedeta a ales o pereche de incalțaminte atipica pentru un astfel de eveniment. Roxana Ciuhulescu a decis anul trecut sa se separe de soțul ei, Mihai Ivanescu , impreuna cu care are o fata adorabila. Vedeta s-a logodit cu Silviu Bulugioiu…

- Roxana Ciuhulescu s-a maritat cu Silviu Bulugioiu astazi, 17 martie 2018. Fosta prezentoare a emisiunii “ProMotor” a devenit soția lui Silviu Bulugioiu, președintele Clubului Off-Road București CORB44 Adventure. Vedeta cu cele mai lungi picioare e la al doilea mariaj, dupa cel cu Mihai Ivanescu, tatal…