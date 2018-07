Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu a nascut, joi, un baietel perfect sanatos. Micuțul a venit pe lume prin cezariana și a cantarit 4 kilograme si 260 de grame. Vedeta a publicat deja o prima imagine cu bebelușul. Fosta prezentatoare TV este in culmea fericirii dupa ce a adus pe lume cel de-al doilea copil al ei, la…

- Roxana Ciuhulescu a nascut! Vedeta este in culmea fericirii, dar acelasi sentiment il traieste si sotul ei. Silviu Bulugioiu, sotul Roxanei a facut primele declaratii despre noul membru al familiei reporterilor Antena Stars. El a declarat ca este foarte fericit si implinit, iar un plus de fericire este…

- Roxana Ciuhulescu a mers la prima ora a dimineții la clinica unde a nascut. Chiar daca se afla la a doua sarcina, emoțiile au fost mari. Vedeta a nascut prin cezariana un baiețel perfect sanatos, iar micuțul va primi numele de Cezar Ioan. Alaturi de ea a stat si sotul, Silviu Bulugioiu. Roxana…

- Roxana Ciuhulescu mai are puțin și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta se pregatește intens pentru venirea pe lume a baiețelului ei. Roxana Ciuhulescu a decis anul trecut sa se separe de soțul ei, Mihai Ivanescu , impreuna cu care are o fata adorabila. Vedeta s-a casatorit anul acesta cu Silviu…

- Vedeta va deveni din nou mama, de data aceasta a unui baiețel. Roxana Ciuhulescu a intrat in ultimele saptamani de sarcina și face in continuare multa mișcare. Fosta vedeta tv numara deja zilele ramase pana cand iși va ține in brațe și cel de-al doilea copil. Roxana Ciuhulescu a intrat in ultimele saptamani…

- Roxana Ciuhulescu (39 de ani) mai are putin si va deveni mamica pentru a doua oara cu noul ei sot, Silviu Bulugioiu, fostul presedinte al Comisiei de Off-Road din cadrul Federatiei de Automobilism, actualmente presedintele Clubului Off-Road Bucuresti CORB44 Adventure, scrie click.ro. Citeste…

- Prezenta la un eveniment monden, Roxana Ciuhulescu este in a 29-a saptamana de sarcina. Isi va strange in curand baietelul in brate si abia asteapta acel moment. Deja a cumparat mobilierul, chiar si caruciorul. Impreuna cu sotul sau, cu Silviu Bulugioiu, au ales si numele micutului: Cezar…

- Reacția fetiței Roxanei Ciuhulescu cand a aflat ca va avea un frate a fost dura. Spre norocul celebrei sale mame, Ana Cleopatra a trecut, dupa o criza de plans, la sentimente mai bune. Vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania va deveni mama pentru a doua oara in luna iulie. Roxana și Silviu Bulugioiu,…