Competiția „Power Couple Romania – La bine și la greu” va debuta pe 5 februarie la Antena 1. Noua cupluri de vedete vor trece prin teste extreme, dar și situații comice care vor scoate la iveala cat de bine se cunosc cu adevarat partenerii. Printre participanți care au acceptat provocarea se numara și Roxana Blenche […] The post Roxana Blenche și soțul ei, Catalin Bucur, in competiția Power Couple Romania la scurt timp dupa ce au devenit parinți: ”Fiica noastra ne-a dat super-energie” appeared first on Playtech Știri .