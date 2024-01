Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un autoturism, taxa de rovinieta va fi de 2,5 euro pentru o zi, in timp ce pentru 30 de zile costul unei roviniete va fi de 5,3 euro, potrivit unei ordonante adoptate joi de Guvern, informeaza Digieconomic.Pentru autoturismele mici si cele cu masa mai mica de 3,5 tone, va disparea rovinieta cu…

- Noi tarife și termene de valabilitate la rovinieta. Cat va costa și cum vor fi controlați șoferii. Ordonanța, adoptata de Guvern Noi tarife și termene de valabilitate la rovinieta. Guvernul a adoptat in ședința de joi, 25 ianuarie, o ordonanța pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 15/2002…

- Guvernul va crea cadrul legal astfel incat soferii de TIR sa nu mai fie amendati pentru expirarea rovinietei in cazul in care sunt timpi mari de asteptare in vama, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

- Taxa pe poluare auto a fost eliminata in urma cu aproape șapte ani, iar Guvernul nu a gasit nicio alta varianta de inlocuire, mai ales ca atunci au fost restituiți banii șoferilor, taxa fiind declarata ilegala. Dar peste aproape doi ani, va intra in vigoare taxa TollRO care va tarifa șoferii in funcție…

- Cardurile de energie, valabile pana la 31 martie 2024: Guvernul a prelungit perioada de sprijin Cardurile de energie, valabile pana la 31 martie 2024: Guvernul a prelungit perioada de sprijin Guvernul a prelungit joi termenul de valabilitate a cardurilor de energie, astfel incat acestea vor putea fi…