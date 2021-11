ROVaccinare răspunde la întrebările momentului despre Omicron Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a acumulat un numar mare de mutatii comparativ cu tulpina parentala. Pe pagina de Facebook RoVaccinare, specialistii au raspuns la intrebarile momentului. Cum a aparut Omicron, daca este mai agresiva si mai transmisibila aceasta tulpina si daca vaccinurile functioneaza. In postare se precizeaza ca vaccinurile actuale s-au dovedit eficiente impotriva tuturor variantelor virale ce au circulat pana acum. In special, impotriva evolutiei severe a COVID-19, a spitalizarii si a deceselor. De ce a fost clasificata Omicron ca varianta de ingrijorare (VOC)? Varianta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

