Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Zgonea a anunțat, dupa audierea in comisiile parlamentare pentru candidatura la funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), ca soția sa și-a depus demisia din funcția de secretar general al aceeași instituții.

- Valeriu Zgonea, fost președinte PSD al Camerei Deputaților, candideaza la șefia Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), arbitrul pieței telecom, informeaza G4media.Selecția propunerilor de candidați pentru a ocupa funcția de președinte al Autoritatii Nationale…

- Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, va candida pentru functia de presedinte al Autoritatii de Reglementare in Comunicatii, post pentru care va fi sustinut la votul din Parlament de coalitia de la putere, au declarat pentru ZF surse din

- Liderul UDMR, singurul candidat la președinția formațiunii, pentru al cincilea mandat, actual vicepremier și parte din coaliția de guvernare, le reitereaza celorlalți doi președinți de partide din coaliție, PSD și PNL, ca UDMR vrea sa ramana la guvernare. Kelemen Hunor și-a ținut discursul in fața liderilor…

- Bogdan Olteanu, fost președinte liberal al Camerei Deputaților și fost viceguvernator al BNR, iese din inchisoare cu 3 ani inainte de executarea pedepsei de 5 ani pentru trafic de influența. Olteanu era inacrcerat la Penmitenciarul Margineni de doi ani, cand a fost condamnat definitiv pentru ca ar fi…

- USR a depus o inițiativa legislativa de modificare a Codului Muncii prin care parintele unei familii monoparentale sa nu poata fi obligat sa faca ture de noapte. Proiectul prevede modificarea art. 128 pct. 2 din Codul Muncii, astfel incat „reprezentantul familiei monoparentale” sa fie adaugat, alaturi…

- Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt chemați in Camera Deputaților. Novak este așteptat pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Ministrul…

- Senatorul PSD Vasile Dincu a fost ales, marti, in functia de presedinte al Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO. Vasile Dincu a fost ales in aceasta functie in sedinta plenului comun al Camerei Deputatilor si Senatului. […] The…