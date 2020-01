Stiri pe aceeasi tema

- O parte din fostii membri ai Pro Romania Braila au revenit in partid, iar in functia de coordonator al filialei a fost numit luni Cosmin Razmerita, care a anuntat pe contul sau de socializare ca regreta faptul ca s-a lasat "manipulat" si a demisionat din partid in urma cu noua zile, cand organizatia…

- Klaus Iohannis a precizat, joi seara, la Palatul Cotroceni, ca Romania ar putea, in viitor, sa aloce mai mult de 2% din PIB pentru Armata. Președintele a vorbit despre exemplul pe care unele state il dau, printre care SUA și Ungaria, care aloca mai mult de 2%.”In aceasta etapa, nu vom avea…

- Președintele și prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, va semna, miercuri, un acord cu cei de la CNSLR Frația, cel mai mare sindicat din Romania. Decizia vine cu doar cateva zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, care vor avea loc dumica, 10 noiembrie.Citește și: Mihai Tudose,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, sustine ca fostul premier Mihai Tudose a negociat cu Claudiu Manda revenirea la PSD, iar apoi cu Ludovic Orban pentru a vota cu PNL. "Mergem mai departe - mai putini dar fara vanzatori! Mihai Tudose a descoperit acum grija fata de guvernare - tocmai el care a…

- Lui Horațiu Florea ii recomandam filmul ”Singur Acasa”! Horațiu Florea face o obsesie pentru PSD Alba dupa ce, in urma cu cațiva ani, a ales sa paraseasca partidul, decizia fiindu-i respectata fara critici, tam-tam, ci cu strangeri de mana. Președintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu și niciunul…

- Guvernul Dancila a picat dupa ce motiunea de cenzura depusa de Opozitie a fost votata joi in Parlament. S-au inregistrat 238 de voturi pentru, 4 impotriva si 0 abtineri. Pentru ca motiunea sa treaca era nevoie de 233 de voturi pentru. Un an si aproape 9 luni - atat a rezistat Viorica Dancila…

- PLUS este un partid politic nou cu oameni care cred in cinste, competența si meritocratie. PLUS a adus la un loc oameni, care cred intr-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui: Romania normala. PLUS reprezinta o forța, iar la Alba avem de la finele lunii iulie o organizație puternica. Colegul…

- 2 deputati PSD care plecasera la PRO Romania au revenit la social-democrati Foto: Agerpres. Cu o zi înainte de dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura, în ambele tabere se contorizeaza voturile, în contextul în care ieri doi deputati PSD care plecasera la…