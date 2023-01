Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a anunțat ca vrea sa mai aduca cel puțin doi jucatori in aceasta iarna. CSU Craiova a realizat momentan cel mai important transfer al acestei perioade de mercato, aducerea lui Alexandru Ișfan de la FC Argeș. Pentru mijlocașul lateral, oltenii au…

- Gigi Becali a pierdut o prima batalie in razboiul transferurilor din aceasta iarna. Patronul FCSB a vrut sa-l cumpere cu 500.000 de euro pe Alexandru Ișfan, dar jucatorul a ajuns la CS Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a fost mai generos. Finanțatorul formației FC Argeș a explicat pentru playsport.ro…

- Alexandru Isfan este primul jucator transferat in aceasta iarna de Universitatea Craiova . Conducatorii alb-albastrilor au platit 650.000 pentru el clubului FC Arges, iar Andrei Prepelita, fost tehnician in Trivale, considera ca investitia se justifica. „Alex e un baiat foarte bun, cu potențial foarte…

- Alexandru Ișfan (22 de ani, extrema dreapta), jucatorul care a costat-o pe CS Universitatea Craiova 750.000 de euro, n-a marcat niciodata impotriva unei echipe aflate pe primele 10 locuri. Ișfan are 60 de meciuri pentru FC Argeș in Superliga, 51 din postura de titular. Noul jucator al CS Universitații…

- Mihai Rotaru, patronul celor de la CS Universitatea Craiova, este dispus sa faca un efort financiar considerabil pentru a-l readuce pe Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul gruparii azere Neftchi Baku, la formația din Banie. Mihai Rotaru i-a promis lui Laurențiu Reghecampf un salariu lunar de…

- Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, a admis ca marele sau favorit, Mirel Radoi, „a fost nociv” pentru club și incearca sa limiteze proporțiile dezastrului prin decizii care sa vina in intampinarea fanilor din ce in ce mai nemulțumiți. Mihai Rotaru a incheiat joi dimineața conturile…

- FC Argeș il considera netransferabil pe atacantul Arnold Garita (27 de ani), dorit de FCSB. In vara aceasta, piteștenii l-au blocat la fel pe Alexandru Ișfan (22), un atacant care a mai marcat un singur gol in doua luni și jumatate, dupa ce a aflat ca picasera tratativele cu FCSB și cu CS Universitatea…

- Universitatea Craiova s-a facut de ras in repriza a doua din Trivale, a pierdut cu FC Arges si lumea a rabufnit. In primul rand antrenorul, apoi suporterii. Concluzia? Conducatorii Stiintei trebuie sa renunte la sentimentalisme si sa taie in carne vie, daca mai vor performanta, credibilitate si public…