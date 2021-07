Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a declarat, marți, ca este nevoie de o strategie clara de dezvoltare și conservare pentru zona Roșia Montana pe care Guvernul României trebuie sa o faca. "Nu se poate gasi o legatura directa din includerea patrimoniului Roșia Montana…

- Peisajul cultural minier Roșia Montana din Romania a fost inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO. Decizia a fost luata in unanimitate de Comitetul Patrimoniului Mondial in cadrul unei sesiuni online.

- Dupa ce Roșia Montana a intrat marți, 27 iulie, in Patrimoniul UNESCO, Eugen Furdui, primarul localitații din județul Alba, a susținut ca „este o decizie defavorabila”, pentru ca acest lucru va implica cheltuieli suplimentare pentru restaurare si modernizare, dar și „avize speciale si birocratie”.„Cu…

- Peisajul cultural minier Roșia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luata astazi, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial in cea de-a 44-a sa sesiune, extinsa, de la Fouzhou, China, ce are loc online in perioada 16-31 iulie 2021. Valoarea universala excepționala…

- OFICIAL| Roșia Montana INTRA in patrimoniul UNESCO. Situl, acceptat in lista de obiective protejate Roșia Montana INTRA in patrimoniul UNESCO. Situl, acceptat in lista de obiective protejate Peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, a anuntat marti presedintele…

- Avertizarea transmisa in ultima zi de mandat la Finanțe a lui Alexandru Nazare catre Ministerul Culturii pe tema pericolelor includerii Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO este plina de neadevaruri și citate trunchiate, susține fostul senator USR-PLUS Mihai Goțiu, cunoscut activist de mediu, intr-un…

- Comunitatea Declic și Mining Watch Romania condamna ferm solicitarea premierului Florin Cițu de a retrage dosarul Roșia Montana de la UNESCO. Potrivit ONG-urilor, daca acest lucru se intampla, evaluarea și dosarul aflate acum pe masa Comitetului vor fi pierdute definitiv. Primarul comunei Roșia Montana,…