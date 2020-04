Stiri pe aceeasi tema

- Agentia rusa pentru spatiul cosmic, Roscosmos, l-a acuzat, marti, pe presedintele american, Donald Trump, ca a creat cadrul pentru cucerirea altor planete prin semnarea unui ordin executiv referitor la politica SUA privind exploatarea comerciala a resurselor extrapamantene, relateaza Reuters.Ordinul…

- Ordinul ANSVSA care a alarmat țaranii romani poate fi lesne interpretat ca un act de tradare naționala. Ceea ce iși doresc liberalii a fi o ordine privind “conditii minime de biosecuritate in exploatatiile de porcine” reprezinta o intervenție legala ce afecteaza stilul de viața al romanilor și poate…

- Marea Britanie și Statele Unite s-au alaturat Georgiei joi în a acuza Rusia pentru atacul cibernetic la scara larga de anul trecut care a afectat site-uri georgiene și a întrerupt transmisiile televiziunii naționale, relateaza Reuters. Site-uri de știri de stat, dar și private au fost…

- Statele Unite au inchiriat un avion pentru a-si evacua cetatenii si personalul diplomatic din Wuhan, locul descoperirii coronavirusului care a provocat moartea a 41 de persoane pana acum, informeaza „Wall Street Journal“, preluat de Reuters.

- Aflat in centrul tensiunilor comerciale, in special intre SUA și China, sectorul agroalimentar global este afectat de scaderea prețurilor produselor agroalimentare de baza, cum ar fi boabele de soia. In acest context, Coface a realizat o analiza aprofundata a tendințelor viitoare de pe aceasta piața.…

- Statele Unite au hotarat sa-l ucida pe generalul iranian Qassem Soleimani la putin timp dupa ce acesta a sosit la Bagdad, vinerea trecuta, in parte din cauza unui complot vizand sa „arunce in aer“ Ambasada americana din capitala Irakului, relateaza Reuters.

- „Dupa cum stiti, dupa atacul asupra ambasadei americane din Bagdad, Romania si-a exprimat ferm condamnarea sa fata de aceasta evolutie. De asemenea, si-a manifestat ingrijorarea profunda fata de evolutiile care au urmat acestui atac, respectiv masurilor cu caracter preventiv si de protectie pe care…