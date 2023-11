Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prima-doamna a Statelor Unite, Rosalynn Carter, s-a stins din viața duminica, la varsta de 96 de ani. Ea se afla la reședința din Plains, Georgia, alaturi de soțul ei, Jimmy Carter, cel mai longeviv președinte din istoria americana.

- Rosalynn Carter, care in calitate de prima doamna a Statelor Unite a lucrat neobosit pentru reforma sanatatii mintale si a profesionalizat rolul de sotie a presedintelui, a murit duminica, la virsta de 96 de ani, potrivit Centrului Carter. Rosalynn Carter a trecut in nefiinta in pace, alaturi de familie,…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Jimmy Carter, caștigator al premiului Nobel pentru pace, și-a sarbatorit, duminica, cea de-a 99-a aniversare. Fostul lider de la Casa Alba este ingrijit de mai multe luni la domiciliu din cauza varstei inaintate, scrie digi24.ro .

