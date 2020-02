Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir s-a impus in primul amical al anului, caștigand sub Dragana cu Spicul Daia Romana, scor 3-1 (0-1), echipa lui Lucian Itu marcand de trei ori, in 9 minute, la reluare. “Roș-albaștrii” au avut in fața o formație arțagoasa ce și-a vandut cu greu pielea, remarcandu-se in distribuția…

- Victoria celor de la Sticla Arieșul Turda, in partida amicala cu ”U” Cluj, scor 7-2, a avut ecou inclusiv la nivel național! Turdenii s-au prezentat la meci ca și cum ar fi intalnit echipa de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Student in ultimul an la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Cluj, Pacurar a fost invoit in prima zi de la Ranca pentru a sustine un examen dar a revenit sambata la pregatire si a intrat in programul echipei. Jucatorul a precizat ca a trecut c...

- Metalurgistul Cugir, cea mai bine clasata la finele turului dintre conjudețene (poziția a 4-a, in apropierea podiumului Seriei a 5-a, cu 26 de puncte), și-a fixat programul pregatirii invernale din 2020. Astfel pentru elevii antrenorului jucator Lucian Itu goarna reunirii va suna luni, 20 ianuarie,…

- Metalurgistul Cugir a incheiat „en-fanfare” turul de campionat cu o victorie pe propriul teren, scor 3-1 (2-1) cu Sticla Arieșul Turda, ce a suferit prima infrangere externa din acest sezon. Gruparea de sub Dragana a obținut a 5-a victorie consecutiva și a ajuns la al 9-lea joc fara a cunoaște gustul…

- Maine, 29 noiembrie 2019, de la ora 14.00, pe „Arena CSO”, in ultima etapa a turului a Seriei a 5-a a eșalonului terț se infrunta vecinele de clasament Metalurgistul Cugir (locul 4, 23 de puncte) și Sticla Arieșul Turda (poziția a 5-a, 22 de puncte), grupari ce au uitat sa piarda in ultimele doua luni.…

- Metalurgistul Cugir continua rezultatele excelente obținute in ultima vreme, gruparea de sub Dragana reușind astazi cea de-a patra victorie consecutiva, 2-0 (1-0), in deplasare cu CFR Cluj II, goluri marcate de Dicu (64), dupa o pasa venita de la antrenorul Lucian Itu, și M. Neagu (88, penalty). Eroul…

- Ziarul Unirea LIVE-SCOR: CFR Cluj 2 – Metalurgistul Cugir | Ultima deplasare a turului pentru gruparea de sub Dragana Metalurgistul Cugir evolueaza, de la ora 14.00, pe Stadionul “CMC” din Cluj-Napoca, in ultima deplasare a turului, joc impotriva echipei secunde a campioanei CFR Cluj. In formația gazdelor…