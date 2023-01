Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a comis o gafa de proporții in timpul conferinței de prezentare la Al Nassr. Portughezul a greșit numele țarii in care a ajuns, confundand Arabia Saudita cu Africa de Sud. Internauții n-au ratat momentul și l-au ironizat pe Ronaldo, „imbracandu-l” in tricoul naționalei…

- Primire grandioasa pentru Cristiano Ronaldo la noua sa echipa din Arabia Saudita. Stadionul de 25.000 de locuri a fost plin, chiar daca intrarea nu a fost libera. Fanii Al Nassr au platit aproape 4 euro ca sa participe la eveniment. Portughezul a pornit, insa, cu stangul in fața noilor sai suporteri.…

- Imagini spectaculoase de la prezentarea lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr au facut inconjurul lumii. Zeci de mii de fani au venit sa-l primeasca cu bratele deschise pe cel mai mare jucator care a evoluat vreodata pentru un club din Arabia Saudita. Update 19:20: Familia lui Cristiano Ronaldo a coborat…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost marți, 3 ianuarie, protagonistul unei gafe uriașe in timpul conferinței de prezentare la noua sa echipa, Al Nassr, confundand țara in care a venit sa joace, Arabia Saudita, cu Africa de Sud, scrie Gazeta Sporturilor . „Nu este usor sa castigi meciuri, pentru…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…

- Marius Sumudica e pregatit de duelul cu Cristiano Ronaldo, din Arabia Saudita. Portughezul a semnat un contract colosal cu Al-Nassr, unde va castiga 200 de milioane de euro pe an. Partida dintre Sumudica si Ronaldo va avea loc pe 27 aprilie, in etapa a 24-a. Sumudica Alexandru Mitrita si Silviu Lung…

- S-a aflat ce contract a semnat Cristiano Ronaldo cu Al-Nassr. Portughezul de 37 de ani va juca, pana in 2025, in tricoul echipei care a caștigat de noua ori titlul in Arabia Saudita. Liber de contract dupa desparțirea cu „scantei” de Manchester United, CR7 a semnat o ințelegere fabuloasa. Va fi platit…

- Cristiano Ronaldo a facut un pas urias spre Al Nassr. Starul de 37 de ani e si mai aproape de a semna un contract colosal cu echipa din Arabia Saudita, anunta spaniolii de la Marca. Ronaldo va semna un contract pe doi ani si jumatate cu Al Nassr. Cristiano va castiga 200 de milioane de […] The post…