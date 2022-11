Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii clubului Manchester United, familia Glazer din Statele Unite, au anuntat ca „exploreaza alternative strategice", luand in considerare inclusiv vanzarea clubului, o decizie care vine dupa ani de proteste din partea fanilor impotriva proprietatii lor, dar si dupa scandalul Cristiano Ronaldo,…

- Manchester United este decisa sa il dea in judecata pe Cristiano Ronaldo (37 de ani), ca urmare a interviului exploziv acordat jurnalistului britanic Piers Morgan (57 de ani). Manchester United și-a angajat avocați pentru a il da in judecata pe Cristiano Ronaldo Gruparea de pe Old Trafford a angajat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi intr-un discurs ținut in cadrul Clubului de Discuții Valdai ca, mai devreme sau mai tarziu, Occidentul va trebui sa discute despre viitorul sau comun cu Rusia. Principalele declarații facute de teroristul de la Kremlin: ultimele evenimente globale s-au…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2022. Consiliul de Administratie al BNR a mai decis majorarea…

- Culorile clubului CSM Constanta vor fi alb albastru Functia de presedinte de Onoare mari personalitati sportive si sau fosti sportivi de mare sau inalta performanta care au reprezentat orasul Constanta la competitiile interne si internationale Mandatul Presedintelui de Onoare este de 4 ani Presedintele…

- Atragerea și retenția talentelor este in topul riscurilor identificate de liderii de business, pe locul doi, dupa atacurile cibernetice, arata cel mai recent studiu de percepție derulat regulat in Statele Unite, in randul executivilor din marile companii - PwC Pulse Survey din august 2022, incluzand…

- ”Redresarea Blue Air, respectiv reluarea operatiunilor de transport aerian de pasageri, implica o colaborare stransa si sprijinul din partea tuturor partenerilor comerciali, dar si al tuturor institutiilor publice si autoritatilor din Romania, eforturile depuse de managementul executiv, Consiliul de…

- Consiliul de Administratie a aprobat cu unanimitate de voturi participarea Romaniei la cea de-a 67-a editie a Eurovision Song Contest, care se va desfașura in luna mai in Marea Britanie, potrivit unui comunicat al instituției.