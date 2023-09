Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Chipciu, 34 de ani, capitanul lui U Cluj, s-a intalnit cu elevii și le-a vorbit despre rolul sportului in educație Cei de la U Cluj au solicitat suporterilor sa vina cu carți la stadion, la meciul cu Universitatea Craiova (1-1), intr-o acțiune pentru elevi. ...

- Jucatorul roman Nicolae Stanciu a fost autorul pasei decisive in victoria obtinuta sambata de echipa sa, Wuhan Three Towns, in etapa a 23-a din campionatul Chinei, potrivit news.ro.Nicolae Stanciu a jucat pe intreg parcursul meciului pe care echipa sa, Wuhan Three Towns, l-a disputat, in deplasare,…

- Internaționalul roman Dennis Man a marcat un gol spectaculos pentru Parma, in victoria obținuta de formația sa cu 3-0 in fața lui Bari, intr-un meci din turul al doilea al Cupei Italiei. Man a inchis tabela in minutul 75, cu o reușita spectaculoasa, cu calcaiul, dupa ce oaspetii mai punctasera prin…

- FCU Craiova si U Cluj se intalnesc vineri, de la ora 18.30, in Banie, intr-un meci care „deschide“ etapa a 3-a din Superliga. Descopera oferta Superbet pentru partida cu U Cluj! Disputa va fi arbitrata de Szabolcs Kovacs (Carei), ajutat de asistentii Ciprian Florin Dansa (Satu Mare) si Romica Birdes…

- Catalin Cirjan a anunțat obiectivul pentru acest sezon, dupa victoria cu U Cluj. Fotbalistul imprumutat de la Arsenal a declarat ca iși dorește cel puțin un trofeu alaturi de echipa din Giulești. Rapid a reușit sa se impuna impotriva celor de la U Cluj cu scorul de 3-0, in deplasarea de la Mediaș. Giuleștenii…

- Oficialii gruparii CFR Cluj au anuntat transferul lui Vasile Mogoș (30 de ani). Internationalul roman s-a desparțit de Crotone și a semnat cu ardelenii un contract valabil trei ani. „Bine ai venit, Vasile Mogoș!Suntem bucuroși sa va anunțam ca internaționalul roman Vasile Mogoș este noul jucator al…