Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist brazilian Ronaldinho, castigatorul Balonului de Aur in 2005, si fratele sau Roberto de Assis, arestati in Paraguay pentru utilizarea unor documente falsificate, au ramas in spatele gratiilor, in urma deciziei unui judecator din Asuncion, informeaza AFP. Cei doi au petrecut…

