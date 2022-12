Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mocanu a oferit o prima reacție, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de Ema Krter. Ce spune artistul despre Miruna Milu. Care este relația dintre cei doi, de fapt.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, un martor a oferit detalii cutremuratoare despre moartea lui Calin Doboș. Bogdan a vazut cum s-a produs accidentul și a dezvaluit daca medicul conducea sau nu cu viteza. Cum s-a produs tragedia care a șocat lumea showbiz-ului romanesc.

- Amalia Nastase a dezvaluit, in cadrul unui interviu facut in exclusivitate pentru Antena Stars, care este secretul relației dintrea ea și soțul sau. Vedeta a precizat ca cel mai mult intr-o relație conteaza respectul și increderea in partener. Ce declarații a facut Amalia.

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut dezvaluiri despre cum va petrece in aceasta zi speciala. Iata alaturi de cine va sta cantareața toata ziua!

- Zi importanta pentru Sensy și iubitul ei! Celebra influencerița și partenerul ei de viața au spus astazi marele "DA" in fața ofițerului de Stare Civila. Sensy a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment,. dar și despre pregatirile pe care le-a facut.

- La evenimentul de botez al finutei sale, care a avut loc cu cateva zile in urma, Tzanca Uraganu a fost naș. Manelistul, impreuna cu frumoasa sa partenera, Marymar, au fost sufletul petrecerii. Insa, cei doi au avut parte de un moment neplacut, chiar in timpul in carte micuța botezata se afla la biserica.

- Adriana Bahmuțeanu a facut declarații exclusive pentru Antena Stars, și a vorbit despre nunta cu romanul din America. Unde va avea loc evenimentul și care este cea mai mare dorința pe care o are Bahmu.

- George, de la "Insula Iubirii", a acordat primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi agresat fizic fosta cumnata. Barbatul explica exact ce s-a intamplat intre el și Simina.