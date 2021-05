Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in platoul emisiunii La Maruța, Smiley (37 de ani) a oferit noi detalii despre fiica lui și a Ginei Pistol (40 de ani), Josephine Ana (2 luni și jumatate). Prezentatoarea TV a nascut prin cezariana pe 9 martie 2021. Smiley, noi detalii despre fiica lui și a Ginei Pistol „Josephine are 2 luni…

- Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, au aniversat 9 ani de relație pe 25 mai 2021. Perechea s-a casatorit in vara anului 2015 și are doua fiice, Rita (3 ani) și Vera (9 luni). In mediul online, actrița a publicat mai multe imagini rare alaturi de partenerul ei de viața. „Au trecut 9 ani de cand…

- La cateva zile dupa ce R ona Hartner a anunțat ca s-a desparțit de soțul ei , Herve, vedeta face noi declarații. Vedeta spune ca nu exista cale de impacare și ca a fost foarte dezamagita de omul in care avea incredere. Rona Hartner, in varsta de 48 de ani și Herve s-au casatorit in toamna anului 2019…

- Invitata in emisiunea Legendele, moderata de Dan Negru (50 de ani), Irina Loghin (82 de ani) a dezvaluit o intamplare dramatica din copilaria ei. Interpreta de muzica populara a marturisit ca a „ramas marcata pe viața” de experiența nefericita. „Am ramas marcata pe viața de o intamplare destul de emoționanta.…

- In primavara acestui an, Rona Hartner (48 de ani) și soțul ei, Herve Camilleri (43 de ani) au decis sa puna capat casniciei . Desparțirea a venit dupa trei ani de relație cu Hevre, iar Rona a facut public anuțul la aproape doua luni dupa separare. „Eu sunt o persoana puțin mai pudica și nu-mi place…

- Actrița Rona Hartner divorțeaza de soțul sau, muzicianul francez Herve Camilleri! Cei do au stat impreuna doar trei ani, doi la ”bine și la rau”. „Da, divorțam. Aceasta este situația, drumurile noastre s-au desparțit. Ce s-a intamplat, nu o sa afle nimeni. Aceasta este singura soluție, am pastrat casa…

- Ilie Nastase este un tata mandru de copiii lui. Fiica cea mare, din casnicia cu Amalia, este eleva in clasa a XII-a și se pregatește sa-și continue studiile la Paris. Alessia va pleca in luna august in Franța, unde a primit o bursa la o universitate de prestigiu. „Cum sa ma simt altfel, decat mandru…

- Intrat virtual in direct in emisiunea Showbiz Report, Lucian Viziru a vorbit despre cum s-a schimbat viața lui de cand locuiește in Germania. Actorul a parasit Romania in urma cu mai bine de 7 ani. Joi, 4 martie 2021, Lucian și soția lui au aniversat 11 ani de la logodna lor. Artistul nu mai activeaza…