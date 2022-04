Romsilva a plantat in campania de impaduriri de primavara alte 90 de hectare de perdele forestiere in proximitatea Autostrazii A2.

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naional a Pdurilor &ndash Romsilva a plantat în campania de împduriri din aceast primvar 90 de hectare de perdele forestiere în proximitatea Autostrzii A2 la Ocolul Silvic Lehliu din cadrul Direciei Silvice Clrai. Lungimea acestor perdele forestiere este de 30 de kilometri iar l...

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a plantat, in campania de impaduriri din aceasta primavara, 90 de hectare de perdele forestiere in proximitatea Autostrazii A2, la Ocolul Silvic Lehliu din cadrul Directiei Silvice Calarasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Au fost plantate 90 de hectare de perdele forestiere in zona Autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la Ocolul Silvic Lehliu din cadrul Directiei Silvice Calarasi, anunta Regia Nationala a Padurilor Romsilva. Lungimea acestor perdele forestiere este de 30 de kilometri, iar la lucrarile de impadurire a acestora…

- Potrivit unui comunicat al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) Romsilva, pana ieri, la nivel national au fost plantati, in cadrul campaniei de impadurire din aceasta primavara, peste 1,9 milioane puieți forestieri pe o suprafata de 296 hectare. De asemenea, au fost infiintate perdele forestiere pe 26…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a marcat marti, 15 martie, debutul Lunii Plantarii Arborilor prin actiuni de impadurire la nivelul directiilor silvice. In cadrul Lunii Plantarii Arborilor, ce are loc anual intre 15 martie si 15 aprilie, sunt organizate lucrari de impadurire, actiuni de popularizare…

- Aproximativ 19 milioane de puieți forestieri vor fi plantați de Romsilva in cadrul campaniei de impaduriri din aceasta primavara, o parte in timpul Lunii Plantarii Arborilor, care are loc intre 15 martie și 15 aprilie. Potrivit Romsilva, in cadrul Lunii Plantarii Arborilor, care are loc anual…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va planta circa 19 milioane de puieți forestieri in campania de impaduriri de primavara din acest an, aceștia fiind produși in pepinierele silvice proprii. Programul campaniei de impaduriri de primavara prevede regenerarea a 10.244 hectare fond forestier de stat,…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a regenerat, in cele doua campanii de impaduriri derulate pe parcursul anului trecut, 13.227 de hectare de paduri in fondul forestier de stat, in crestere cu 4,39% fata de programul prevazut pentru anul 2021, bugetul total alocat pentru aceste lucrari fiind…