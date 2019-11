Romii din Obreja, amendați săptămânal pentru că fac petreceri zgomotoase Romii din cartierul targujian Obreja sunt amendați aproape saptamanal pentru ca organizeaza petreceri zgamotoase. In Obreja locuiesc numai familii de romi, iar aceasta este o perioada de petreceri pentru etnie. La unele evenimente s-a ajuns cu dansul pana in strada. Nici macar asta nu ar fi o problema pentru locatarii cartierelor din zona, ci muzica data foarte tare. In serile cu petreceri ale romilor din Obreja se inregistreaza zeci de apeluri la 112. In cele din urma, dupa ce totul se transforma intr-un scandal, poliția se sesizeaza și se deplaseaza la fața locului și aplica o amenda organizatorului.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

