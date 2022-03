Romii care apartin grupurilor sociale marginalizate pot fi inspectori si mediatori scolari, prevede propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, adoptata marti de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 233 de voturi „pentru”, 3 voturi ‘impotriva’ si 61 de abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii in structura inspectoratelor scolare a unor inspectori proveniti din grupurile marginalizate din…