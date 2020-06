Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești, au reținut pentru 24 de ore, la data de 1 iunie a.c., un barbat, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 1 iunie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au identificat…

- In noaptea de 14/15.05.2020, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin spargerea geamului de la ușa de acces in interiorul unui magazin din municipiul Vulcan, de unde au sustras trei telefoane mobile. In urma activitatilor investigative,…

- Gica Popescu este dovada vie ca virusul ucigaș i-a speriat și pe cei din lumea sportului! Cu echipamentul de protecție la activ, fostul fotbalist s-a „baricadat” in mașina, de teama coronavirusului. Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe „Baci”!

- Daniel Pancu nu se neglijeaza nicio secunda! Fostul fotbalist de la Rapid face sport și pe timp de pandemie, insa, nu oricum, ci cu.. baxurile de apa! Stai sa vezi cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!

- Divorțul dintre Andreea Balan și George Burcea se apropie, iar dupa ce nenumarate ori i-a declarat razboi fostei sale soții, actorul a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro chiar in fața casei vedetei facand un gest la care nimeni nu se aștepta.

- Cantarețul Pepe a fost surprins, in noaptea de Inviere, fara declaratie pe proprie raspundere.Cantaretul Pepe a fost prins, in noaptea de Inviere, fara declaratie pe proprie raspundere. Politistii din Voluntari l-au surprins pe Pepe la scurt timp dupa ce a iesit din casa. Cantaretul…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane si pagube materiale insemnate s-a produs sambata noapte, din cauza unui sofer care circula cu viteza excesiva in localitatea Manzalesti, judetul Buzau.