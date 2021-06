Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat memorandumul pentru semnarea celui de-al patrulea formular de comanda de vaccin impotriva COVID-19 produs de compania BioNTech/Pfizer. 300.000 dintre acestea urmand sa ajunga in Romania din trimestrul al II-lea al acestui an, a anuntat premierul Florin Citu, intr-o conferinta de…

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a criticat Guvernul condus de Florin Cițu, precum și fostul guvern liberal pentru masurile luate in timpul pandemiei de coronavirus pentru sprijinul populației și al mediului de afaceri. Mirela Adomnicai a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca ...

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Ieri, dupa ce au parasit Spitalul Judetean Constanta, cei zece membri salvati in urma naufragiului navei Volgo Balt 179, au ajuns la Odesa. In jurul orelor 17:00 marinarii au trecut granita, au ajuns in Ucraina, si in jurul orei 21:00 se aflau la Odesa.Reamintim ca la 11 martie, in zorii zilei, nava…

- Guvernul Citu se reuneste in sedinta saptamanala Foto: gov.ro. Guvernul condus de premierul Florin Cîtu se reuneste astazi în sedinta saptamânala. Pe lânga proiectele aflate pe agenda, suplimentar ar putea fi discutat în prima lectura proiectul de lege care…

- „Fac apel la cetațeni sa aiba incredere in experți și, in special, in cei ai Agenției Europene a Medicamentului.In primul rand, Agenția Europeana a Medicamentului iși menține recomandarea facuta Comisiei Europene privind autorizarea tuturor tipurilor de vaccin folosite in prezent in Romania. Campania…