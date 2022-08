Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz a finalizat luni achizitia participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra, a anuntat compania romaneasca printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Romgaz anunta finalizarea tranzactiei de achizitie si transferul tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care detine 50% din drepturile dobandite si din obligatiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa…

- Deloitte Romania a asistat Romgaz, liderul local in producția de gaze naturale, in preluarea integrala a acțiunilor Exxon Mobile Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), care deține 50% din proiectul de gaze Neptun Deep de la Marea Neagra. Tranzacția a fost semnata la finalul lunii aprilie…

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, a semnat contractul de vanzare - cumparare a tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), care detine 50% din drepturile dobandite si din obligatiile asumate prin Acordul Petrolier pentru…

- Exxon Mobil Corp vinde divizia de upstream din Romania producatorului de gaze Romgaz cu peste un miliard de dolari, a anunțat, marți, gigantul energetic american care iși concentreaza investitiile pe active cu costuri mici de furnizare, transmite Reuters. Finalizarea tranzacției este așteptata pentru…

- Romgaz a preluat de la Exxon 50% din perimetrul Neptun Deep. Premierul Nicolae Ciuca a cerut Romgaz și OMV Petrom sa inceapa programul de investiții in Marea Neagra, astfel incat extracția gazelor sa inceapa „cel puțin la termenul asumat, finele anului 20

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și David Muniz, Charge d’Affaires ad-interim – Ambasada SUA in Romania, au participat astazi la semnarea contractului de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente perimetrului Neptun…

- Romgaz intra oficial in proiectul offshore Neptun Deep in locul companiei americane ExxonMobil. Contractul urmeaza sa se semneze astazi, la Guvern. Valoarea contractului este de un miliard de dolari, insa care ar putea aduce Romaniei zeci de miliarde de metri cubi de gaz.