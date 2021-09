Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicala din cadrul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti (UNMB) organizeaza un nou concurs de admitere. Candidatii pot opta pentru mai multe specializari printre care si Muzica Bizantina, potrivit basilica.ro. Cea de-a doua sesiune…

- Primaria Sectorului 5, prin Centrul Cultural si de Tineret „Stefan Iordache” organizeaza evenimentul Summer Lounge, in Parcul Romniceanu, in perioada 6-8 august. Pe toata durata evenimentului, incepand cu ora 18:00 si pana la ora 23:00, publicul va asculta cele mai indragite melodii romanesti…

- Miercuri, 4 august 2021, Consiliul Local din Municipiul Campia Turzii a aprobat o hotarare prin care se incheie un contract cu Asociația “Produs de Cluj” cu scopul organizarii evenimentului Targ... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa un an de intrerupere fortuita cauzata de pandemia Covid, care a intrerupt anul trecut frumoasa traditie a organizarii evenimentelor culturale ale lunii august din orasul Valenii de Munte, in 2021 vor fi organizate din nou Targul de Sfanta Marie, in perioada 13 -15 august si Universitatea Populara…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania, organizat la Oradea, in perioada 7 - 11 iulie, in Piata Unirii, ofera in premiera, in format hibrid, fizic si online, carti aduse de peste 40 de edituri din tara, dintre care patru sunt din Oradea. "Caravana Gaudeamus Radio Romania revine la Oradea si redebuteaza…

- FOTO| Targul de animale de la Campeni se va REDESCHIDE in acest an, pe 9 iulie. Care va fi locația acestuia Targul de animale de la Campeni se va ține din nou, dupa o perioada plina de restricții anti-Covid, saptamana viitoare, in data de 9 iulie. „Dupa perioada indelungata in care ne-am confruntat…

- Cosmina Pasarin a facut dezvaluiri despre viața ei, despre cum a trecut peste perioada pandemiei, dar și cu ce se ocupa acum. Fosta vedeta de la „Vara Ispitelor” se concentreaza exclusiv pe cariera sa, nici timp de vacanțe nu mai are. Chiar daca in pandemie a petrecut foarte mult timp in casa, Cosmina…

- Camera de Comert si Industrie Maramures și Baia Mare Value Centre organizeaza, in perioada 25 – 27 iunie, prima ediție a evenimentului AUTO SHOW MARAMUREȘ. Pasionații vor avea prilejul de a admira mașini noi, vehicule de teren, accesorii auto & tunning, cele mai noi modele de autoturisme, hybrid și…