Romexpo lansează ediţia virtuală a Târgului de Turism al României 2021 Romexpo, liderul industriei de targuri si expozitii din Romania, lanseaza #TTRVirtual, prima manifestare din calendarul expozitional 2021 care se desfasoara pe o platforma digitala, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Targul de Turism al Romaniei (I) are loc intre 18 - 21 februarie si isi propune sa sprijine intreaga industrie de turism care este puternic afectata in aceasta perioada. "Solidaritatea si capacitatea de a ne adapta la noua realitate ne ajuta sa trecem mai usor peste aceste vremuri dificile din punct de vedere economic si social. Ne-am dorit sa ramanem conectati cu vizitatorii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

