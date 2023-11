Romcarbon a semnat un acord cu cu Swancor Holding Co.Ltd pentru dezvoltarea unei noi activităţi de reciclare ”Romcarbon SA informeaza piata cu privire la semnarea unui acord (Memorandum of Understanding) cu SWANCOR HOLDING Co.Ltd. pentru dezvoltarea unei noi activitati de reciclare. Colaborarea cu Swancore are ca scop dezvoltarea pe teritoriul Uniunii Europene a activitatii de reciclare a materialelor termorigide”, se arata intr-un anunt transmis luni de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Swancor este o companie infiintata in anul 1992, cu fabrici in Nantou, Shanghai, Tianjin, Jiangsu si Malaezia, orientata spre tehnologie si care se concentreaza pe cercetare si dezvoltare inovatoare. Grupul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

