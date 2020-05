PSD va depune in Parlament alte doua motiuni simple - impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, si a celui de la Dezvoltare, Ion Stefan, a anuntat joi purtatorul de cuvant al formatiunii, Lucian Romascanu. "Vom depune alte doua motiuni simple - pe Munca si pe Dezvoltare. Vedem ca ele nu au niciun rezultat practic in ceea ce priveste retragerea acestor ministri fundamental incompetenti, dar tragem niste semnale de alarma si, prin textele motiunii, aratam ceea ce ar trebui facut pentru ca lucrurile sa mearga bine in aceste domenii pe care incercam sa le sanctionam", a declarat senatorul PSD,…