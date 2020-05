Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD au discutat, marti, despre cele 28 de legi pe care le au in vedere in cadrul Programului "Repornim Romania". "Programul "Repornim Romania" – un set de 28 de legi a caror valoare este de aproximativ 8% din PIB – va fi in foarte scurt timp transpus in legi. Din nefericire, constatam…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat marti ca saptamana viitoare social-democratii vor depune doua motiuni simple in Parlament, impotriva ministrilor Afacerilor Interne si Educatiei. "S-a luat decizia votarii a inca doua motiuni simple, impotriva ministrului de Interne…

- PSD depune, in Parlament, propunerile de infiintare a doua comisii de ancheta, privind achizitiile facute in perioada crizei coronavirusului si Operatiunea "Sparanghelul", prin care mii de romani sezonieri au plecat la munca, in timpul pandemiei. "Astazi se va decide, se trece la formalizarea comisiei…

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Lucian Romascanu, susține ca nu se va mai repeta situatia în care lideri ai partidului sa vina fara masca la tribuna Parlamentului.Întrebat daca aparitia liderilor PSD în spatiul public fara masca nu îi încurajeaza cumva pe cei care…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a afirmat ca aproape un milion de copii nu au acces in acest moment la invatamantul online si solicita ca autoritatile sa rezolve aceasta problema. "Ultima cifra pe saptamana aceasta este, iarasi, dovada minciunii pe care o practica constant guvernarea…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a transmis luni seara, dupa ce Guvernul Ludovic Orban a trimis Parlamentului raportul de activitate in starea de urgența și premierul a ținut o conferința de bilanț la Palatul Victoria, ca „Orban ne arata pe 85 de pagini cum arata

- Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu il ataca pe presedintele Iohannis, spunand ca „europeanul Iohannis a murit” și noul Iohannis a inlocuit „ținutul in casa” cu Ținutul Secuiesc. PSD...

- Președintele PE și liderii grupurilor politice au decis sa organizeze o sesiune plenara extraordinara joi 26 martie, pentru a permite implementarea masurilor speciale. Președintele Parlamentului și liderii grupurilor politice (Conferința Președinților) au avut un schimb informal de opinii joi dimineața.…