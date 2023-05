Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite, 1 mai 2023. Aparitie inedita in platoul Chefi la cutite, in ediția 16 din sezonul 11. Un roman cu o stea Michelin i-a impresionat pe chefi cu dezvaluirile sale și cu preparatul de-a dreptul deosebit. “Mi-am dat viața pentru bucatarie”, a marturisit romanul.

- In seara aceasta, Chefii il vor intalni pe unul dintre romanii cu o cariera culinara remarcabila peste hotare. Și tot in ediția Chefi la cuțite de 1 Mai, jurații se vor lupta pentru o amuleta cu un avantaj introdus in premiera in competiția gastronomica.Ediția show-ului culinar din aceasta seara va…

- CHEF BUCATAR… Un tanar originar din Vaslui a facut senzatie la „Chefi la cutite”. Este vorba despre Laurentiu Neamtu, un bucatar in varsta de 35 de ani, cu o experienta profesionala impresionanta in restaurante renumite in lume. Acesta a gatit un preparat si i-a dat pe spate pe cei trei chefi: muschiulet…

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite a inceput cu o concurenta cu totul speciala, care a avut o aparție de senzație. Irina Maria are doar 7 ani, insa a reușit sa iși cucereasca pe jurați cu personalitatea ei impresionanta și indrazneața, in ciuda varstei. Iata ce a gatit!

- Laurențiu Neamțu i-a impresionat pe cei trei chefi și a reușit sa obțina Cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu. Acesta il cunoștea, inca din trecut, de pe rețelele de socializare și a fost o onoare sa-l includa in echipa sa.