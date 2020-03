Stiri pe aceeasi tema

- O noua promotie de ofiteri ingineri militari a absolvit vineri, 28 februarie, cursul de baza la Scoala de Aplicatie a Fortelor Navale "Viceamiral Constantin Balescu". Promotia 2019 "Nicolae Balcescu 200", formata din 36 de ofiteri de marina, din care 27 cu specializarea "Punte" si noua cu specializarea…

- Eugen Teodorovici lanseaza un nou atac la adresa ministrului desemnat pentru Finanțe, Florin Cițu, dupa ce a angajat Romania sa plateasca in avans, in acest an, sistemul de rachete Patriot achiziționat pentru circa 3,9 miliarde de dolari din SUA.

- Prima promotie a anului 2020 in cadrul programului „Salvator din pasiune” a absolvit cursul de initiere. Toti cei 18 voluntari inscrisi, cu varste cuprinse intre 16 si 46 de ani, au invatat in timpul cursurilor desfasurate intr-un interval de 3 saptamani sa salveze vieti aplicand…

- In judetul Dambovita vor fi amplasate 8 puncte de lansare a rachetelor antigrindina, suprafata estimata a fi protejata fiind de Post-ul Bucuria pomicultorilor dambovițeni! Autoritațile promit 8 puncte de lansare a rachetelor antigrindina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Indicele BET al Bursei de Valori București, care urmarește cele mai lichide 16 companii, a inchis ultima ședința de tranzacționare de luni peste pragul de 10.000 de puncte, la 10,023.95, in creștere cu 71% fața de sesiunea precedenta, anunța MEDIAFAX.Indicele a mai crescut la valori de peste…

- Indicele BET al Bursei de Valori București, care urmarește cele mai lichide 16 companii, a trecut in cursul ședinței de luni de pragul de 10.000 de puncte, potrivit Mediafax.Indicele a mai crescut la valori de peste 10.000 de puncte in acest a, in cursul unei ședințe, dar pentru scurt timp,…

- Noul Peugeot 208 a caștigat titlul „Mașina Anului 2020 in Romania” acordat de juriul Asociației Presei Auto din Romania (APAR). Peugeot 208 a castigat astfel disputa celor șase modele finaliste, cu un total de 200 de puncte, la o diferența de 69 de puncte fața de locul al doilea.

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a declarat, joi, in urma victoriei obtinute de clujeni, in fata lui Celtic, scor 2-0, in grupele Europa League, ca este foarte mulțumit de evoluția elevilor sai, anunța MEDIAFAX.Citește și: S-a intors roata- PSD vrea dublarea alocațiilor pentru…