- Romanul Adrian Stoica a caștigat America's Got Talent seonul 18, in ediția de miercuri seara, 27 septembrie. Adrian Stoica, datorita partenerului sau de scena, catelusul rasa Border Collie pe nume Hurricane (Uragan), a castigat trofeul competitiei si un cec in valoare de 1.000.000 de dolari, potrivit…

- Sofia Vergara este unul dintre jurații sezonului 18 America s Got Talent. Actrița de origine columbiana a oferit un moment neașteptat in cadrul preselecțiilor de saptamana aceasta, cand a parasit studioul.

- Marius Șumudica (52 de ani) a povestit recent un episod spectaculos din cariera sa de fotbalist. Suspendat in februarie 2016 pentru pariuri, antrenorul care a fost campion in Liga 1 cu Astra, a dezvaluit cum a caștigat o suma fabuloasa la jocurile de noroc, dar a pierdut-o rapid, dupa doar o zi. Marius…

- Lionel Messi a lasat Europa in aceasta vara și s-a transferat in SUA, la Inter Miami. Starul argentinian s-a adaptat rapid la noua echipa și marcheaza la foc automat, devenid idolul suporterilor. Tot ce mai are de facut este sa-și achiziționeze o locuința. Iar un arhitect celebru din America a facut…

- Nici bine nu s-au stins ecourile summit-ului BRICS, de la Johannesburg, și la care s-a decis largirea organizației prin primirea mai multor membri, printre care și Arabia Saudita, ca America a și mutat. Casa Alba preseaza Riadul sa-și vanda in continuare petrolul in dolari și sa renunțe definitiv la…

- Daca Aradul nu a mai organizat un turneu internațional de tenis din 2019, iar in acest an a dat fetele pe baieți (24 septembrie –... The post Oana Simion, tenismena legitimata la CS Sportsin Arad, a caștigat proba de dublu a turneului cu premii de 25.000 de dolari din Bistrița appeared first on Special…

- Un barbat din Kentucky, Statele Unite, a fost la un click distanța sa piarda un milion de dolari. A vrut sa ștearga e-mailul care il anunța ca a caștigat la loteria Powerball, relateaza Business Insider.

- O femeie care a spus ca a caștigat jackpotul la loteria Powerball, in valoare de 1,08 miliarde de dolari, a fost acuzata ca a mințit de catre nepoata proprietarului magazinului unde a fost vandut biletul.