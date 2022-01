Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme ecologice (electrice 100% si hibride plug-in), precum si full hybrid s-au dublat in Romania, in cursul anului 2021, iar cota de piata a ajuns la 15,5%, de 2,2 ori mai mare raportat la anul precedent, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile…

- Inmatricularile de mașini noi au scazut anul trecut in Romania Foto: Arhiva/Bogdan Predescu. Înmatricularile de autoturisme noi au înregistrat în România o scadere cu 4,1% anul trecut, comparativ cu 2020, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile.…

- Inmatricularile de mașini noi au scazut cu 4,1%, anul trecut, in timp ce mașinile second-hand au luat un avans de 3,7% fața de aceeași perioada din 2020. Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat in Romania o scadere cu 4,1%, in 2021, comparativ cu rezultatele din anul anterior, arata datele…

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, cu 10,8%, in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, marja in care autoturismele electrice au consemnat o dublare a inregistrarilor, iar Dacia Spring, primul model "verde" al producatorului auto de la Mioveni, a devenit…

- Modelul electric a fost vandut in 1.195 de exemplare, ceea ce reprezinta cu 110 unitați mai multe decat Dacia Logan. Mai mult, compania din Mioveni ocupa primele patru locuri din varful clasamentului, cu Duster pe locul al treilea și Sandero imediat dupa.Cu toate acestea, Dacia a inregistrat o scadere…

- Inmatricularile de autoturisme au inregistrat un salt de 0,7%, in primele zece luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar masinile electrificate au consemnat o crestere a vanzarilor de 94%, pe o cota de piata de 12,8%, arata datele centralizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) a intocmit un raport cu numarul mașinilor inmatriculate in acest an, dar și cu marcile cele mai cautate de romani.Iata topul de marci al autoturismelor, din Romania, in funcție de inmatriculari, din primele zece luni ale anului. Dacia –…

- Inmatricularile de autoturisme au inregistrat un salt de 0,7%, in primele zece luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar masinile electrificate au consemnat o crestere a vanzarilor de 94%, pe o cota de piata de 12,8%, arata datele centralizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…