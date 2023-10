Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se numara printre marii consumatori de alcool in Europa, aproape la egalitate cu bulgarii, polonezii si ungurii, dar departe de cehi. Mai exact, romanii consuma mai mult vin, iar polonezii compenseaza cu tarie, arata o analiza realizata de Ziarul Financiar.Un roman bea in medie, 11 litri…

- Directorul general in ANPC Paul Anghel a anuntat ca un pasager poate primi compensatii din partea transportatorului aerian doar daca solicita acestuia acest drept in scris si/sau daca depune o reclamatie la ANPC. Acest lucru este valabil in cazul anularii cu mai putin de 14 zile a zborului sau in cazul…

- Taxele vor crește, acest lucru este sigur. O admite și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, intr-un interviu pentru HotNews.ro. Motivul: bani la buget nu prea sunt, tința de deficit asumata nu poate fi respectata, iar pensiile și salariile bugetarilor urmeaza sa creasca.

- Premierul Marcel Ciolacu ar vrea sa impoziteze companiile care nu declara profit in Romania. Ziarul Financiar a calculat cat ar plati unele dintre cele mai mari afaceri din Romania cu profit mic sau cu pierderi.

- Romanii au facut cumparaturi online de aproape 7 miliarde de euro in 2022, din care mai mult de jumatate reprezinta imbracaminte si electronice, potrivit datelor raportului eBook eCommerce Growth Strategies realizat de Limitless Agency și citat de Ziarul Financiar.Astfel, venitul mediu per utilizator…

- Romanii au subscris 193 mil. lei si 82 mil. euro in primele patru zile ale ofertei prin care Ministerul Finantelor vinde titluri de stat Fidelis, arata o analiza realizata de Ziarul Financiar.Micii investitori au alocat 193 mil. lei si 82 mil. euro in primele patru zile de subscriere de titluri de…

- Companiile romanesti cu activitate pe Dunare si la cel mai mare port de la Marea Negara, operatori portuari si transportatori de marfuri sau autovehicule, inregistreaza unele dintre cele mai mare randamente ale actiunilor pe piata locala de capital, informeaza Mediafax.Intr-un an in care razboiul…

- Companiile energetice din Romania si Serbia au discutat la Bucuresti despre o serie de lucrari de reabilitare si modernizare derulate la Portile de Fier, centrala operata de cele doua tari, scrie Ziarul Financiar.