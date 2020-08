Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Serbiei a decis, vineri, ca persoanele care vin patru state vecine, inclusiv din Romania, trebuie sa prezinte rezultatul unui test negativ privind infectarea cu noul coronavirus, anunta un oficial de la Belgrad. „Cetatenii straini care vor sa intre in tara noastra venind din Croatia, Macedonia…

- Cetatenii straini care sosesc in Serbia din mai multe tari vecine, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru coronavirus, au anuntat vineri autoritatile de la Belgrad, transmite agentia DPA.

- Cetatenii straini care sosesc in Serbia din Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord vor trebui sa prezinte un test negativ pentru coronavirus, au anuntat vineri autoritatile de la Belgrad. Masura va intra in vigoare sambata, 15 august. Testul, care va trebui sa fie un test PCR, trebuie sa fie…

