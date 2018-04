Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- Trenurile europene vor fi pline cu tineri vara aceasta, in urma planului Comisiei Europene de a oferi permise Interrail pentru 30 de zile cetatenilor care implinesc 18 ani. Potrivit Deutsche Welle, ramura executiva a Uniunii Europene a alocat 12 milioane de euro pentru a furniza intre 20.000…

- In timp ce alegerile din Italia arata, din nou, ca partidele eurosceptice sunt pe cai mari in vestul continentului, sondajele demonstreaza ca cetațenii Romaniei cred cu tarie in viitorul Uniunii Europene. Doi din trei romani (66%) sunt optimiști cu privire la viitorul UE, o statistica mult peste media…

- Mai mulți romani care trebuiau sa se intoarca in țara, luni, din Roma, nu au putut zbura deoarece cursa Ryanair a fost anulata din cauza vremii nefavorabile. Dupa ce le-a oferit cazare o noapte și i-a reprogramat in zboruri chiar și peste trei zile, compania aeriana i-a lasat sa suporte singuri restul…

- Românii care au lucrat cel puțin trei ani în spațiul UE pot cere, la întoarcerea în țara, o prima de instalare, conform legislației în vigoare.Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice român care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, în…