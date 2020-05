Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, duminica, la Europa FM, ca in Romania va incepe un studiu de seroprevalența la nivel național, dupa 1 iunie, in cadrul caruia populația va fi testata pentru a fi evalua starea de imunizare la noul coronavirus.

- Ministerul Sanatații pregatește o testare la nivel național, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației, dar și de raspandire a virusului! Anunțul a fost facut duminica de Nelu Tataru la Europa FM. Testarea la nivel național ar urma sa se faca dupa 1 iunie, in colaborare cu Organizația Mondiala…

- Inițiativa a fost lansata de Organizatia Mondiala a Sanatatii si de alte instituții din domeniu. Teledonul, organizat de Comisia Europeana, a fost deschis statelor, organizatiilor, filantropilor, dar si celebritatilor din lumea intreaga.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit la Digi24 despre cateva aspecte importante legate de situația poandemica din Romania. Rafila a explicat ca purtarea maștilor de protecție este importanta, dar manușie…

- "Transmit un gand de apreciere si incredere colegilor mei de breasla, medicilor, asistentilor medicali, infirmierilor pentru efortul depus in asigurarea asistentei medicale, precum si pentru celelalte categorii de personal care lucreaza in unitatile sanitare, serviciile de ambulanta, directiile de sanatate…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, estimeaza ca varful pandemiei de coronavirus in Romania ar putea fi atins in 7-10 zile. „Le multumesc romanilor care au inteles mesajul si au stat in casa si ii rog sa mai aiba rabdare 7-10 zile. Suntem aproape de un varf si speram ca apoi sa avem una-doua saptamani…

- Ziarul Unirea Ministerul Sanatații a aprobat creșterea numarului de persoane testate: Pentru ce pacienți s-a aprobat testarea, suplimentar Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de…

- Nelu Tatatru, secretar de stat din Ministerul Sanatații, a declarat, marți, ca ia in calcul desemnarea unei maternitați care sa preia persoane infectate cu coronavirus.„Facem, in aceasta dimineața și analiza pentru a desemna o maternitate care sa preia persoane cu coronavirus”, a spus Nelu Tataru la…