- Principala problema este legata de majorarea salariului, la pachet cu eliminarea unei scutiri de taxe. Daca salariul minim brut se va majora la 3.300 lei de la 1 octombrie și nu va mai exista o scutire de taxe pentru 200 lei, un angajat va incasa net 1.964 de lei, in timp ce, daca se scutesc cei 200…

- Mii de romani au ajuns duminica la mormantul lui Avram Iancu, in satul Țebea, din Hunedoara. Aici in fiecare an, in luna septembrie, au loc Serbarile naționale, un eveniment propus ca omagiu adus celui numit „Craișorul munților”.

- „1,1 miliarde de euro pentru romani pentru panouri fotovoltaice și eficientizarea energetica a locuințelor! Noul plan ”REPowerEu”, in valoare totala de 1.4 miliarde de euro, pe care il vom trimite la Comisia Europeana pana la sfarșitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor! …

- Romanii au facut cumparaturi online de aproximativ 7 miliarde de euro in 2022, din care mai mult de jumatate reprezinta imbracaminte si electronice, potrivit datelor raportului eBook eCommerce Growth Strategies realizat de Limitless Agency.

