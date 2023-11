Românii sunt campioni la consumul ­excesiv de alcool în zona OECD Femeile britanice sunt campioane la „binge drinking”, consumul excesiv de alcool, in timp ce romanii ocupa prima poziție la consumul total pentru ambele sexe la un loc in zona țarilor OECD, relateaza The Guardian, potrivit Hotnews. Constatarile sunt cuprinse intr-un nou raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica privind indicatorii de sanatate pentru anul 2023, unul dintre capitolele documentului comparand consumul de alcool in 33 de state membre sau candidate pentru aderare la organizație. Femeile din Marea Britanie ocupa prima poziție in clasamentul consumului de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

