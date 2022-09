Facturile romanilor la utilitati au crescut de la 77%, cat erau in 2010, pana la 124% in 2021, aceasta crestere fiind cea mai ridicata din Uniunea Europeana, potrivit unui infografic Monitorul Social. Acestea sunt cu 124% mai mari fața de valorile de referința ale anului 2015. Prin comparație, media europeana este de 110%. Romania a […] The post Romanii sunt bataia de joc a Europei. Facturile la utilitați platite de noi i-au speriat chiar si pe bogatii din UE! first appeared on Ziarul National .