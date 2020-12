Stiri pe aceeasi tema

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 3,4% ca serie bruta in octombrie fata de luna precedenta si cu 19,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare…

