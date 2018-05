Stiri pe aceeasi tema

- Romanii prefera sa mearga in vacanța cu zboruri charter, 35% din rezervarile pentru vara 2018 fiind realizate pentru pachete cu avionul. Unu din trei turiști alege sejururi cu avionul datorita duratei reduse pana la destinație. Cea mai cautata zona pentru acest sezon este Antalya, care a inregistrat…

- Potrivit unui sondaj realizat recent în rândul tinerilor, Cluj-Napoca se afla pe primul loc într-un top al preferințelor acestora de a se muta într-un alt oraș pentru un loc de munca.Conform sondajului realizat de Târgul de Cariere, preferințele celor chestionați…

- In 2017, peste 100.000 de jucatori din 53 de țari au jucat in etapa de calificare Neymar Jr’s Five. Anul acesta, 60 de țari de pe 6 continente vor striga prezent in catalogul de inscrieri pentru o noua ediție. Turneul este deschis echipelor formate din cinci, șase sau șapte jucatori,…

- Asociatia Culturala "Mamaia Copiilor" organizeaza in luna aprilie preselectiile pentru editia a XVIII a a Festivalului National de Creatie si Interpretare "Mamaia Copiilor" 2018.Potrivit organizatorilor, etapa zonala de preselectie pentru Sectiunea de Interpretare se va desfasura in opt orase din tara:…

- In urmatoarele saptamani, Crewlink, partener de recrutare pentru Ryanair, va organiza sesiuni de recrutare in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Se ofera un curs de formare complet si nu este necesara o experienta anterioara in domeniu, potrivit unui comunicat transmis vineri de Ryanair.

- Sub genericul Europa 2018, Romfilatelia introduce in circulatie emisiunea de marci postale Poduri, tematica selectata pentru acest an de catre PostEurop, organism al Uniunii Postale Universale, agentie specializata a Organizatiei Natiunilor Unite. Potrivit Romfilatelia, noua emisiune va fi disponibila…