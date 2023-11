Ministerul Finantelor a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care se revine la plafoanele prevazute in Legea 70 din 2015 in ceea ce priveste platile cu numerar. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca in prima ședința de Guvern vor fi revizuite prevederile privind limitarea plaților cash. Toate limitele actuale de cash vor fi […] The post Romanii se intorc la plafoanele de cash din 2015. Dar Guvernul pasteaza doua exceptii. Care sunt acestea? first appeared on Ziarul National .