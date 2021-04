Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri, pe DN 1, in mai multe puncte ale sensului de mers catre Brasov, in unele zone fiind aglomeratie, iar in altele formandu-se coloane de masini. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, pe DN 1 - Centura de Vest a Ploiestiului, este coloana…

- Mai mult de jumatate din romanii din diaspora trimit bani in Romania inainte de Paste, o parte din aceste transferuri reprezentand plata ratelor bancare. Aproximativ 57% dintre utilizatorii romani aflati in strainatate efectueaza in aceasta luna transferuri de bani catre Romania prin intermediul TransferGo,…

- Romanii vor scapa de masca de protecție la plaja și pe faleza, insa dupa 1 iunie. In minivacanța de 1 mai și Paște, masca ramane obligatorie pentru turiștii care ajung pe litoral. Un proiect de lege aflat pe masa Guvernului prevede relaxarea masurilor sanitare de lupta cu pandemia, potrivit Antena 3.…

- Așa cum anunța saptamana trecuta premierul Florin Cițu dupa intalnirea cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane pe tema masurilor anti-Covid-19, se schimba regulile la inmormantarea romanilor uciși de noul coronavirus. Noile norme vor intra in vigoare inainte de Paște, a anuntat, duminica, la Antena…

- Traficul feroviar a fost oprit temporar miercuri pe relatia Malnas Bai – Bicsadu Oltului – Baile Tusnad – Tusnad Sat, din cauza mai multor copaci prabusiti pe calea ferata: Patru trenuri au fost oprite in gari. ”SRCF Brasov actioneaza inca din cursul noptii cu personal specializat pentru indepartarea…

- Traficul a fost oprit, marți dimineața, pe centura Buzaului, dupa ce o autoutilitara a luat foc, in urma impactului cu un TIR, iar o persoana a fost grav ranita. Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc la ieșire catre municipiul Ploiești, județul…