Românii, sătui de prețul carburanților, ies în stradă! Proteste masive în toată țara Romanii se pregatesc sa iasa din nou in strada pentru a protesta impotriva prețurilor uriașe de la pompa. Oamenii sunt motivați de manifestația inedita din Polonia, unde șoferii au blocat numeroase benzinarii in semn de protest fața de creșterea prețurilor la combustibil. Pompele au fost blocate de șoferii a cateva zeci de mașini și motociclete […] The post Romanii, satui de prețul carburanților, ies in strada! Proteste masive in toata țara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest impotriva prețurilor carburanților va avea loc in toata țara. „Proteste in toata țara E timpul sa facem ceva, ieșiți in strada, blocați pompele. Este imposibil si inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului sa depașeasca 9 lei/litru. Share masiv ca sa vada toata lumea și sa…

- In 30 iunie șoferii din toata țara ar trebui sa ia atitudine fața de prețul carburanților. Pe rețelele de socializare a fost creat un event legat de acest protest, iar șoferii din Maramureș care sunt nemulțumiți de cat a ajuns acum sa coste benzina și motorina sunt așteptați sa ia atitudine. „E timpul…

- Joi, 30 Iunie, de la ora 12.00 șoferii din toata țara, inclusiv șoferii clujeni, vor porni un protest de amploare fața de prețurile la carburanți. Apelul la protest s-a facut pe Facebook, iar deja... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Data fiind actuala criza a preturilor si scumpirea carburantilor, romanii se vor orienta catre solutii de smart shopping, facilitate de comertul electronic, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, directorul executiv al Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), Florinel Chis. Astfel,…

- Sute de oameni protesteaza in Piata Victoriei, in fata Guvernului, si cer abrogarea liberalizarii preturilor la energie si carburanti, dar si renegocierea PNRR. Protestul a inceput in aceasta dimineata in Piata Victoriei, iar numarul oamenilor care vor participa este de aproximativ 1.000, protestul…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, astazi inaintea ședinței de Guvern, ca romanii vor „beneficia de prețul corect al produselor“ de Paște. Prim-ministrul Romaniei a mai spus ca a observat creșterea costurilor anumitor produse și ca a discutat cu Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța…

- Romanii platesc deja facturi foarte mari la gaze și curent, cozile de la furnizorii de energie fiind nelipsite. Ultimele informații indica o mare ingrijorare: in continuare, sumele ar putea crește de la o luna la alta. Acest lucru este valabil pentu romanii care nu beneficiaza de compensare.De vina…

- Președintele Partidului „Șor”, Ilan Șor, le cere repetat Maiei Sandu și guvernarii PAS sa ia masuri contra scumpirii carburanților, respectiv sa opreasca creșterea galopanta a prețurilor la toate celelalte produse. El s-a aratat indignat de faptul ca puterea a respins, fara temei, inițiativa lansata…