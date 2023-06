Românii preferă creveții și mai puțin scoicile Chiar daca piața fructelor de mare este destul de mica in Romania – 60 milioane de euro, exista o categorie de produse care crește semnificativ in preferințele consumatorilor: creveții. Majorarea consumului se explica prin faptul ca romanii sunt tot mai interesați de o alimentație sanatoasa, bazata pe diete mediteraneene. In primul trimestru din 2023, piața de creveți in Romania a crescut cu aproximativ 15%, fața de aceeași perioada a anului trecut, urmarind tendința ascendenta a ultimilor ani. Astfel, in preferințele romanilor, pe segmentul fructelor de mare, creveții sunt pe primul loc cu 50%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

