- Veniturile obtinute din investirea in oferta de economisire lansata de Ministerul Finantelor sunt neimpozabile. ”Ministerul Finantelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 3,25%, 3,75% si 4,15%.…

- Având în vedere ca statul vine cu o noua serie de titluri de stat dedicata populației în septembrie, din seria Tezaur, cele care nu pot fi tranzacționate pe piața de capital, așa cum v-am obișnuit, facem o comparație cu depozitele bancare. Comparativ cu luna august, oferta Ministerului…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut in primele sase luni, fata de perioada similara din 2020, ca serie bruta cu 6,1%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,8%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS)."Volumul lucrarilor…

- Florin Calinescu a anunțat astazi intr-un live pe Facebook ca a semnat un nou contract. Fostul jurat de la „Romanii au talent” va oferi consultanța, consiliere pentru mai multe televiziuni. El va ajuta la rebranduirea lor. Pana la momentul acesta, nu a spus exact despre ce televiziuni sau posturi TV…

- În luna august românii vor putea achiziționa titluri de stat Tezaur, aceasta fiind o alta ofera investiționala pe lânga clasicele depozite bancare, ori schimbarea banilor în euro. Pentru cei care vor un câștig mai mare, întotdeauna exista piața de capital dar, așa…

- In Romania populația de porci a scazut in ultimii 10 ani. Romania și-a crescut importurile de porci vii,in principal purcei, pana in 2015, din cauza scaderii producției interne. Producția de carne de porc a scazut in 2017, la un nivel de aproximativ 450 de mii de tone. Gradul de autosuficiența a carnii…

- Scumpiri pe banda rulanta in Romania. Benzina s-ar putea scumpi și ea In luna iulie, prețul la energie electrica va crește pentru romanii care nu și-au schimbat furnizorul. In plus, prețul gazelor va crește și el. Ca și cum aceste majorari nu erau de ajuns, specialiștii spun ca prețul unui litru de…

- Romanii care au credite in franci elvețieni au primit, in sfarșit, vești bune! Acești au putea primi inapoi banii din diferența de curs fața de data incheierii creditului in franci elvețieni. Doi tineri din Cluj au reușit sa caștige in instanța restituirea sumelor ce provin din diferența de curs fața…