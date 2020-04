Românii plecaţi la cules sparanghel în Germania: „Aici munceşti şi pleci acasă cu O GRĂMADĂ de bani“ Barbatul din comuna Moldovita, care a realizat interviul pentru publicatia on-line ziardesuceava.ro, se afla la cules sparanghel, la o ferma din localitatea Ganaker, Germania. El si-a indemnat colegii de munca sa povesteasca despre modul care sunt tratati de catre angajatori si despre conditiile de munca si cazare. Oamenii au spus ca sunt platiti cu 10 euro/ora. Sunt cazati la un hotel. Angajatorul le-a pus la dispozitie mancare, apa, haine si materiale de protectie impotriva COVID-19. „Aici vii si muncesti si pleci cu o gramada de bani”, spune unul dintre zilieri Oamenii sustin ca au primit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

